Ветер в Харькове: спасатели 29 раз выезжали на помощь, ранены 3 человека
Бойцы ГСЧС в течение суток убирали с проезжей части и жилых кварталов в Харькове упавшие деревья и помогали пострадавшим.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова из-за сильных порывов ветра в течение 28-29 октября подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 29 раз привлекались для оказания помощи населению и коммунальным службам в распиливании и уборке с проезжей части, объектов и машин поваленных деревьев. В одном из случаев в результате падения дерева травмированы три человека, два из которых госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
С последствиями ветра боролись 140 спасателей и 29 единиц техники.
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«Убрано с проездных путей и жилых кварталов около 24 сваленных деревьев, проводились другие неотложные аварийные работы», — отметили в ГСЧС.
Напомним, по подсчетам коммунальщиков только в Харькове вчера за день упало 101 дерево и 94 ветки. Ветер бушевал практически по всей территории Украины. Наиболее трагические последствия у стихии в Киевской области: на территории региона погиб 61-летний мужчина, еще двое (65 и 35 лет) — в самом Киеве. Еще один погибший — в Днепропетровской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, ГСЧС, деревья, поранені;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС в течение суток убирали с проезжей части и жилых кварталов в Харькове упавшие деревья и помогали пострадавшим".