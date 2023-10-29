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Ветер в Харькове: спасатели 29 раз выезжали на помощь, ранены 3 человека

Происшествия 07:56   29.10.2023
Оксана Горун
Ветер в Харькове: спасатели 29 раз выезжали на помощь, ранены 3 человека

Бойцы ГСЧС в течение суток убирали с проезжей части и жилых кварталов в Харькове упавшие деревья и помогали пострадавшим.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Харькова из-за сильных порывов ветра в течение 28-29 октября подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС 29 раз привлекались для оказания помощи населению и коммунальным службам в распиливании и уборке с проезжей части, объектов и машин поваленных деревьев. В одном из случаев в результате падения дерева травмированы три человека, два из которых госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

С последствиями ветра боролись 140 спасателей и 29 единиц техники.

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«Убрано с проездных путей и жилых кварталов около 24 сваленных деревьев, проводились другие неотложные аварийные работы», — отметили в ГСЧС.

Напомним, по подсчетам коммунальщиков только в Харькове вчера за день упало 101 дерево и 94 ветки. Ветер бушевал практически по всей территории Украины. Наиболее трагические последствия у стихии в Киевской области: на территории региона погиб 61-летний мужчина, еще двое (65 и 35 лет) — в самом Киеве. Еще один погибший — в Днепропетровской области.

Автор: Оксана Горун
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Ветер в Харькове: спасатели 29 раз выезжали на помощь, ранены 3 человека

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС в течение суток убирали с проезжей части и жилых кварталов в Харькове упавшие деревья и помогали пострадавшим".