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Вітер у Харкові: рятувальники 29 разів виїжджали на допомогу, поранено 3 людей

Події 07:56   29.10.2023
Оксана Горун
Вітер у Харкові: рятувальники 29 разів виїжджали на допомогу, поранено 3 людей

Бійці ДСНС протягом доби прибирали з проїжджої частини та житлових кварталів у Харкові дерева, що впали, і допомагали постраждалим.

“У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Харкова через сильні пориви вітру, протягом 28-29 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 29 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених дерев. В одному з випадків внаслідок падіння дерева травмовано три особи, дві з яких госпіталізовано до лікувального закладу”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

З наслідками вітру боролися 140 рятувальників та 29 одиниць техніки.

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“Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 24 повалених дерева, проводились інші невідкладні аварійні роботи”, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за підрахунками комунальників, лише у Харкові вчора за день  впало 101 дерево та 94 гілки. Вітер вирував практично по всій території України. Найбільш трагічні наслідки у стихії на Київщині: на території регіону загинув 61-річний чоловік, ще двоє (65 та 35 років) — у самому Києві. Ще один загиблий у Дніпропетровській області.

Автор: Оксана Горун
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Вітер у Харкові: рятувальники 29 разів виїжджали на допомогу, поранено 3 людей

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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС протягом доби прибирали з проїжджої частини та житлових кварталів у Харкові дерева, що впали, і допомагали постраждалим".