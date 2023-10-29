Ураган в Харькове повалил и повредил 130 деревьев и 129 веток (фото)
Коммунальщики продолжают подсчитывать убытки, нанесенные городу стихией. В Харькове утром 29 октября продолжают убирать завалы из деревьев во дворах.
«По состоянию на утро в результате вчерашнего урагана в городе на придомовой территории повалено и повреждено 130 деревьев и 129 ветвей. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» работают в усиленном режиме: распиливают и убирают деревья и ветки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».
Ранее в ХОВА проинформировали, что из-за обрывов проводов в результате урагана на Харьковщине без света остается около 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также в Харькове три человека пострадали от падения деревьев, двое их них — в больнице.
Читайте также: Сосны падали с чудовищным треском везде — блогер о стихии на Харьковщине
В целом в Украине из-за стихии — четверо погибших. Трое — жители Киевской области и самого Киева, еще один человек погиб в Днепропетровской области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, ветки, деревья, ураган;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ураган в Харькове повалил и повредил 130 деревьев и 129 веток (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают подсчитывать убытки, нанесенные городу стихией. В Харькове утром 29 октября продолжают убирать завалы из деревьев во дворах".