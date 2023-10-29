Ураган в Харькове повалил и повредил 130 деревьев и 129 веток (фото)

Коммунальщики продолжают подсчитывать убытки, нанесенные городу стихией. В Харькове утром 29 октября продолжают убирать завалы из деревьев во дворах.

«По состоянию на утро в результате вчерашнего урагана в городе на придомовой территории повалено и повреждено 130 деревьев и 129 ветвей. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» работают в усиленном режиме: распиливают и убирают деревья и ветки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Ранее в ХОВА проинформировали, что из-за обрывов проводов в результате урагана на Харьковщине без света остается около 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также в Харькове три человека пострадали от падения деревьев, двое их них — в больнице.

В целом в Украине из-за стихии — четверо погибших. Трое — жители Киевской области и самого Киева, еще один человек погиб в Днепропетровской области.