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Ураган в Харькове повалил и повредил 130 деревьев и 129 веток (фото)

Происшествия 10:33   29.10.2023
Оксана Горун
Ураган в Харькове повалил и повредил 130 деревьев и 129 веток (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Коммунальщики продолжают подсчитывать убытки, нанесенные городу стихией. В Харькове утром 29 октября продолжают убирать завалы из деревьев во дворах.

«По состоянию на утро в результате вчерашнего урагана в городе на придомовой территории повалено и повреждено 130 деревьев и 129 ветвей. Рабочие КП «Харьковблагоустройство» работают в усиленном режиме: распиливают и убирают деревья и ветки», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Ураган повалил деревья в Харькове 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Ранее в ХОВА проинформировали, что из-за обрывов проводов в результате урагана на Харьковщине без света остается около 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также в Харькове три человека пострадали от падения деревьев, двое их них — в больнице.

Ураган повалил деревья в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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В целом в Украине из-за стихии — четверо погибших. Трое — жители Киевской области и самого Киева, еще один человек погиб в Днепропетровской области.

Ураган повалил деревья в Харькове 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2023 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики продолжают подсчитывать убытки, нанесенные городу стихией. В Харькове утром 29 октября продолжают убирать завалы из деревьев во дворах".