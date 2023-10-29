Ураган у Харкові повалив та пошкодив 130 дерев та 129 гілок (фото)
Комунальники підраховують збитки, що завдані місту стихією. У Харкові вранці 29 жовтня продовжують розбирати завали з дерев у дворах.
“Станом на ранок унаслідок вчорашнього буревію в місті на прибудинковій території повалено та пошкоджено 165 дерев та 177 гілок. Робітники КП ”Харківблагоустрій” працюють у посиленому режимі: розпилюють та прибирають дерева й гілля”, – повідомила пресслужба КП.
Раніше у ХОВА поінформували, що через обриви проводів внаслідок урагану на Харківщині без світла залишається близько 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також у Харкові троє людей постраждали від падіння дерев, двоє з них – у лікарні.
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Загалом в Україні через стихію – четверо загиблих. Троє – мешканці Київської області та самого Києва, ще одна людина загинула у Дніпропетровській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ветер, ветки, деревья, ураган;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники підраховують збитки, що завдані місту стихією. У Харкові вранці 29 жовтня продовжують розбирати завали з дерев у дворах".