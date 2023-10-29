Ураган у Харкові повалив та пошкодив 130 дерев та 129 гілок (фото)

Комунальники підраховують збитки, що завдані місту стихією. У Харкові вранці 29 жовтня продовжують розбирати завали з дерев у дворах.

“Станом на ранок унаслідок вчорашнього буревію в місті на прибудинковій території повалено та пошкоджено 165 дерев та 177 гілок. Робітники КП ”Харківблагоустрій” працюють у посиленому режимі: розпилюють та прибирають дерева й гілля”, – повідомила пресслужба КП.

Раніше у ХОВА поінформували, що через обриви проводів внаслідок урагану на Харківщині без світла залишається близько 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також у Харкові троє людей постраждали від падіння дерев, двоє з них – у лікарні.

Загалом в Україні через стихію – четверо загиблих. Троє – мешканці Київської області та самого Києва, ще одна людина загинула у Дніпропетровській області.