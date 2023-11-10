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На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків

Суспільство 15:11   10.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 11 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вдень 11 листопада по місту та області очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Небезпечна погода: гідрометцентр попередив мешканців Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 11 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".