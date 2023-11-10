Нічні морози, а вдень дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

У суботу, 11 листопада, у Харкові та області вночі опади не прогнозують. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а вдень – невеликий дощ.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.

По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – 5 – 10 тепла.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с; вдень пориви до 15 – 20 м/с.