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Нічні морози, а вдень дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

Суспільство 19:47   10.11.2023
Олена Нагорна
Нічні морози, а вдень дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада Фото: Василь Голосний

У суботу, 11 листопада, у Харкові та області вночі опади не прогнозують. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а вдень – невеликий дощ.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.

По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – 5 – 10 тепла.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с; вдень пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 19:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 11 листопада, у Харкові та області вночі опади не прогнозують. Вночі та вранці очікується слабкий туман, а вдень – невеликий дощ.".