Live
  • Сб 11.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Суспільство 13:45   11.11.2023
Олена Нагорна
У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Протягом доби 12 листопада у Харкові та області очікуються пориви південного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

Напередодні в облуправлінні ДСНС нагадали правила безпеки під час поривів вітру:

🔸всі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
🔸на вулиці потрібно триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
🔸у разі сильного вітру треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
🔸 слід триматися якомога далі від великих дерев, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Читайте також: Нічні морози, а вдень дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду
У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду
11.11.2023, 13:45
Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям
Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям
11.11.2023, 13:22
Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)
Приставили ніж. На дитячому майданчику в Харкові напали на хлопчика (фото)
11.11.2023, 13:00
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57
Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
Куп’янськ атакували три ворожі дрони. Прокуратура показала наслідки (фото)
11.11.2023, 11:33

Новини за темою:

15:11
На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків
14:27
Пам’ятник Сфінкса із природної скелі допоміг побудувати єгиптянам вітер
12:13
Пориви вітру на Харківщині. Чи є знеструмлення, розповіли в обленерго
20:01
Дощ і сильні пориви вітру. Погода у Харкові та області на 5 листопада
15:06
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю

Ви читали новину: «У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 13:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби 12 листопада у Харкові та області очікуються пориви південного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.".