У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Протягом доби 12 листопада у Харкові та області очікуються пориви південного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

Напередодні в облуправлінні ДСНС нагадали правила безпеки під час поривів вітру:

🔸всі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

🔸на вулиці потрібно триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

🔸у разі сильного вітру треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

🔸 слід триматися якомога далі від великих дерев, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.