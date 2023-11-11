У неділю – шквали. Мешканців Харківщини попереджають про небезпечну погоду
Протягом доби 12 листопада у Харкові та області очікуються пориви південного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.
Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
Напередодні в облуправлінні ДСНС нагадали правила безпеки під час поривів вітру:
🔸всі вікна необхідно щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
🔸на вулиці потрібно триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
🔸у разі сильного вітру треба сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
🔸 слід триматися якомога далі від великих дерев, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 13:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби 12 листопада у Харкові та області очікуються пориви південного вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.".