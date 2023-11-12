Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині

На Харківщині ураган залишив без світла мешканців Зачепилівської та Зміївської громад.

Про це МГ «Об’єктив» повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Є одиничні точкові випадки відключень по мережам 0,4 кВ. Глобально все працює в штатному режимі, масових відключень не маємо. Наразі є точкові відключення у Зачепилівській та Зміївській громадах», – зазначила Марина Шевченко.

Раніше метеорологи попередили про порив сильного вітру на Харківщині 12 листопада.