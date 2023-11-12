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Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині

Суспільство 16:23   12.11.2023
Оксана Якушко
Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині

На Харківщині ураган залишив без світла мешканців Зачепилівської та Зміївської громад.

Про це МГ «Об’єктив» повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Є одиничні точкові випадки відключень по мережам 0,4 кВ. Глобально все працює в штатному режимі, масових відключень не маємо. Наразі є точкові відключення у Зачепилівській та Зміївській громадах», – зазначила Марина Шевченко.

Раніше метеорологи попередили про порив сильного вітру на Харківщині 12 листопада.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 16:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ураган залишив без світла мешканців Зачепилівської та Зміївської громад.".