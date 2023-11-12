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У Харкові приспустили державний прапор

Суспільство 12:49   12.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові приспустили державний прапор

У Харкові через негоду комунальники приспустили державний прапор, повідомили у мерії.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку до завершення буревію.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 12:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через негоду комунальники приспустили державний прапор, повідомили у мерії.".