У Харкові приспустили державний прапор
У Харкові через негоду комунальники приспустили державний прапор, повідомили у мерії.
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку до завершення буревію.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 12:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові через негоду комунальники приспустили державний прапор, повідомили у мерії.".