В Харькове опустили государственный флаг
В Харькове из-за непогоды коммунальщики приспустили государственный флаг, сообщили в мэрии.
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке до завершения урагана.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ветер, государственный флаг, коммунальщики, непогода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 12:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за непогоды коммунальщики приспустили государственный флаг, сообщили в мэрии.".