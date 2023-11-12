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В Харькове опустили государственный флаг

Общество 12:49   12.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове опустили государственный флаг

В Харькове из-за непогоды коммунальщики приспустили государственный флаг, сообщили в мэрии.

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке до завершения урагана.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 12:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за непогоды коммунальщики приспустили государственный флаг, сообщили в мэрии.".