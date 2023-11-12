Сильний вітер пошкодив 27 дахів та повалив 13 дерев у Харкові
Через сильні пориви вітру в Харкові станом на 14:00 впало 13 дерев і 12 великих гілок, повідомили в мерії.
Такі випадки зафіксовані у Салтівському, Немишлянському, Основ’янському, Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.
Зараз комунальники оперативно усувають наслідки негоди – пиляють і вивозять повалені дерева та зламані гілки.
Також вітер пошкодив 27 дахів у Київському, Салтівському, Новобаварському, Шевченківському, Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах. Працівники КП «Харківжитлобуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» ремонтують пошкоджені покрівлі та балкони, закріплюють металеві конструкції, зміцнюють парапети.
Читайте також: Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ветер, ветка, дерево, крыша, сильный ветер, стихия, ураган, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сильний вітер пошкодив 27 дахів та повалив 13 дерев у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 16:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильні пориви вітру в Харкові станом на 14:00 впало 13 дерев і 12 великих гілок, повідомили в мерії.".