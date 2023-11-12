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Сильний вітер пошкодив 27 дахів та повалив 13 дерев у Харкові

Події 16:57   12.11.2023
Оксана Якушко
Сильний вітер пошкодив 27 дахів та повалив 13 дерев у Харкові

Через сильні пориви вітру в Харкові станом на 14:00 впало 13 дерев і 12 великих гілок, повідомили в мерії.

Такі випадки зафіксовані у Салтівському, Немишлянському, Основ’янському, Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства.

Зараз комунальники оперативно усувають наслідки негоди – пиляють і вивозять повалені дерева та зламані гілки.

Також вітер пошкодив 27 дахів у Київському, Салтівському, Новобаварському, Шевченківському, Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах. Працівники КП «Харківжитлобуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» ремонтують пошкоджені покрівлі та балкони, закріплюють металеві конструкції, зміцнюють парапети.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 16:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильні пориви вітру в Харкові станом на 14:00 впало 13 дерев і 12 великих гілок, повідомили в мерії.".