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Россияне били из РСЗО. Число раненых возросло в Богодухове на Харьковщине

Происшествия 12:32   27.08.2024
Оксана Якушко
Россияне били из РСЗО. Число раненых возросло в Богодухове на Харьковщине

27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Одно из попаданий было рядом с автобусной остановкой. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения. Также зафиксировано попадание по промышленному объекту.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто.

По предварительным данным, войска РФ били по населенному пункту с РСЗО «Торнадо-С».

Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. На сейчас ситуацию стабилизировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".