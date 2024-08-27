Россияне били из РСЗО. Число раненых возросло в Богодухове на Харьковщине
27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Одно из попаданий было рядом с автобусной остановкой. Погиб 71-летний мужчина. Трое мужчин, женщина, 15-летний парень и его беременная сестра получили ранения. Также зафиксировано попадание по промышленному объекту.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто.
По предварительным данным, войска РФ били по населенному пункту с РСЗО «Торнадо-С».
Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. На сейчас ситуацию стабилизировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Богодухов, поранені, россияне, рсзо, рф, торнадо, удар, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 августа около 9:30 россияне ударили из РСЗО «Торнадо-С» по городу Богодухов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".