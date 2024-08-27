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Россияне ударили по остановке на Харьковщине, есть пострадавшие и погибший

Происшествия 11:46   27.08.2024
Оксана Горун
Россияне ударили по остановке на Харьковщине, есть пострадавшие и погибший Скриншот

Утром россияне обстреляли Богодухов в Харьковской области. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире «Суспільного» сообщил об одном погибшем и трех пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших уже пять.

Под обстрелом из РСЗО оказались частное предприятие и остановка общественного транспорта.

«Обстрел производился реактивными системами залпового огня «Торнадо-С». По меньшей мере три попадания уже установлены. Одно из попаданий было по остановке общественного транспорта, там ранения получили три человека, два попадания – по частному предприятию. Там погиб человек. В целом имеем после обстрела троих раненых и одного погибшего», — сообщил Дмитрий Чубенко.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: в результате обстрела погиб 72-летний мужчина.

«Пять человек получили травмы. Среди них двое несовершеннолетних: 17-летняя девушка и 15-летний юноша. Их и еще 42-летнего мужчину госпитализировали с травмами средней степени», — отметил руководитель области.

Раньше Синегубов сообщил об ударе по объектам инфраструктуры. Чубенко пояснил: предприятие, по которому пришелся «прилет» — объект стратегической промышленности. На территории загорелись несколько объектов, есть разрушения. На сейчас ситуацию стабилизировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром россияне обстреляли Богодухов в Харьковской области. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире «Суспільного» сообщил об одном погибшем и трех пострадавших. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших уже пять".