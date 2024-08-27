Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий
Вранці росіяни обстріляли Богодухів на Харківщині. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері “Суспільного” повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: постраждалих уже п’ять.
Під обстрілом із РСЗВ опинилися приватне підприємство та зупинка громадського транспорту.
“Обстріл проводився реактивними системами залпового вогню “Торнадо-С”. Щонайменше три влучання вже встановлено. Одне з влучань було по зупинці громадського транспорту, там поранення отримали три особи, два влучання – по приватному підприємству. Там загинула людина. Загалом маємо після обстрілу трьох поранених та одного загиблого”, – повідомив Дмитро Чубенко.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: унаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік.
“П’ять людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня”, – відзначив керівник області.
Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. Наразі ситуацію стабілізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 11:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці росіяни обстріляли Богодухів на Харківщині. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері “Суспільного” повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: постраждалих уже п’ять".