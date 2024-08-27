Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий

Вранці росіяни обстріляли Богодухів на Харківщині. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в етері “Суспільного” повідомив про одного загиблого та трьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: постраждалих уже п’ять.

Під обстрілом із РСЗВ опинилися приватне підприємство та зупинка громадського транспорту.

“Обстріл проводився реактивними системами залпового вогню “Торнадо-С”. ​​Щонайменше три влучання вже встановлено. Одне з влучань було по зупинці громадського транспорту, там поранення отримали три особи, два влучання – по приватному підприємству. Там загинула людина. Загалом маємо після обстрілу трьох поранених та одного загиблого”, – повідомив Дмитро Чубенко.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: унаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік.

“П’ять людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня”, – відзначив керівник області.

Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. Наразі ситуацію стабілізували.