Вночі по Харківщині вдарили “Іскандером”: постраждали люди – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 27 серпня поінформував про наслідки обстрілів області за добу.
Вночі на Харківщині було неспокійно: Синєгубов повідомив про щонайменше три російські удари, у тому числі – із застосуванням ракет.
“23:43 Ізюмський р-н, Донецька ТГ, с. Андріївка. Влучання “Іскандером” по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та три автомобілі. Постраждали четверо людей”, – поінформував начальник ХОВА.
Також уже після опівночі під обстрілами були Ізюмський та Куп’янський райони. В Ізюмському “приліт” у селі Богуславка близько 02:40 ночі – пошкоджені чотири приватні будинки та легковий автомобіль. У Куп’янському під ударом був Куп’янськ-Вузловий – горіла господарча споруда та суха трава.
Протягом доби росіяни викликали численні пожежі на Харківщині, а також – руйнували приватні будинки.
Внаслідок ранкового ракетного удару 26 серпня загинув 41-річний чоловік та постраждав 32-річний чоловік у селі Копанка на Ізюмщині.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: искандер, новини Харкова, обстріли, пострадалі, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 27 серпня поінформував про наслідки обстрілів області за добу".