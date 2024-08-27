Вночі по Харківщині вдарили “Іскандером”: постраждали люди – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 27 серпня поінформував про наслідки обстрілів області за добу.

Вночі на Харківщині було неспокійно: Синєгубов повідомив про щонайменше три російські удари, у тому числі – із застосуванням ракет.

“23:43 Ізюмський р-н, Донецька ТГ, с. Андріївка. Влучання “Іскандером” по об’єкту інфраструктури. Пошкоджені будівлі та три автомобілі. Постраждали четверо людей”, – поінформував начальник ХОВА.

Також уже після опівночі під обстрілами були Ізюмський та Куп’янський райони. В Ізюмському “приліт” у селі Богуславка близько 02:40 ночі – пошкоджені чотири приватні будинки та легковий автомобіль. У Куп’янському під ударом був Куп’янськ-Вузловий – горіла господарча споруда та суха трава.

Протягом доби росіяни викликали численні пожежі на Харківщині, а також – руйнували приватні будинки.

Внаслідок ранкового ракетного удару 26 серпня загинув 41-річний чоловік та постраждав 32-річний чоловік у селі Копанка на Ізюмщині.