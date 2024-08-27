Ночью по Харьковщине ударили «Искандером»: пострадали люди — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 августа проинформировал о последствиях обстрелов области за сутки.
Ночью на Харьковщине было неспокойно: Синегубов сообщил о минимум трех российских ударах, в том числе — с применением ракет.
«23:43, Изюмский р-н, Донецкая ТГ, с. Андреевка. Попадание «Искандером» по объекту инфраструктуры. Повреждены здания и три автомобиля. Пострадали четыре человека», — проинформировал начальник ХОВА.
Также уже после полуночи под обстрелами были Изюмский и Купянский районы. В Изюмском «прилет» в селе Богуславка около 02:40 ночи — повреждены четыре частных дома и легковой автомобиль. В Купянском под ударом был Купянск-Узловой — горело хозяйственное сооружение и сухая трава.
В течение суток россияне вызвали многочисленные пожары в Харьковской области, а также — разрушали частные дома.
В результате утреннего ракетного удара 26 августа погиб 41-летний мужчина и пострадал 32-летний мужчина в селе Копанка на Изюмщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: искандер, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 27 августа проинформировал о последствиях обстрелов области за сутки".