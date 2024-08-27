Атакували Богодухів: троє людей постраждали під час обстрілу вранці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом був Богодухів.

“Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двох об’єктах інфраструктури у місті Богодухів. Троє цивільних людей отримали поранення. Інформація доповнюється“, – написав Синєгубов у телеграмі 27 серпня.

Він зазначив, що на місці “прильотів” працюють профільні служби. Чим саме вдарили по Богодухову, начальник ХОВА не уточнив. Зазначимо, що, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, над територією України триває наліт “шахедів”. Більшу частину вже збили, проте о 09:35 ранку командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що бойова робота ще триває. У тому числі російську атаку, яка триває з ночі, відбивають і на Харківщині.