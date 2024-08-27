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Атакували Богодухів: троє людей постраждали під час обстрілу вранці

Події 10:16   27.08.2024
Оксана Горун
Атакували Богодухів: троє людей постраждали під час обстрілу вранці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом був Богодухів.

Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двох об’єктах інфраструктури у місті Богодухів. Троє цивільних людей отримали поранення. Інформація доповнюється“, –  написав Синєгубов у телеграмі 27 серпня.

Він зазначив, що на місці “прильотів” працюють профільні служби. Чим саме вдарили по Богодухову, начальник ХОВА не уточнив. Зазначимо, що, за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, над територією України триває наліт “шахедів”. Більшу частину вже збили, проте о 09:35 ранку командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що бойова робота ще триває. У тому числі російську атаку, яка триває з ночі, відбивають і на Харківщині.

Читайте також: Вночі по Харківщині вдарили “Іскандером”: постраждали люди — Синєгубов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстрілом був Богодухів".