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Атаковали Богодухов: три человека пострадали во время обстрела утром

Происшествия 10:16   27.08.2024
Оксана Горун
Атаковали Богодухов: три человека пострадали во время обстрела утром Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом был Богодухов.

«Сегодня в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов. Трое гражданских людей получили ранения. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram 27 августа.

Он отметил, что на месте «прилетов» работают профильные службы. Чем именно ударили по Богодухову, начальник ХОВА не уточнил. Отметим, что, по сообщениям Воздушных сил ВСУ над территорией Украины продолжается налет «шахедов». Большую часть уже сбили, однако в 09:35 утра командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщал, что боевая работа еще продолжается. В том числе российскую атаку, длящуюся с ночи, отбивают и в Харьковской области.

Читайте также: Ночью по Харьковщине ударили «Искандером»: пострадали люди — Синегубов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 10:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом был Богодухов".