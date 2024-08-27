Атаковали Богодухов: три человека пострадали во время обстрела утром

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом был Богодухов.

«Сегодня в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов. Трое гражданских людей получили ранения. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram 27 августа.

Он отметил, что на месте «прилетов» работают профильные службы. Чем именно ударили по Богодухову, начальник ХОВА не уточнил. Отметим, что, по сообщениям Воздушных сил ВСУ над территорией Украины продолжается налет «шахедов». Большую часть уже сбили, однако в 09:35 утра командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщал, что боевая работа еще продолжается. В том числе российскую атаку, длящуюся с ночи, отбивают и в Харьковской области.