Атаковали Богодухов: три человека пострадали во время обстрела утром
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом был Богодухов.
«Сегодня в 9:29 враг нанес удары по двум объектам инфраструктуры в городе Богодухов. Трое гражданских людей получили ранения. Информация дополняется», — написал Синегубов в telegram 27 августа.
Он отметил, что на месте «прилетов» работают профильные службы. Чем именно ударили по Богодухову, начальник ХОВА не уточнил. Отметим, что, по сообщениям Воздушных сил ВСУ над территорией Украины продолжается налет «шахедов». Большую часть уже сбили, однако в 09:35 утра командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщал, что боевая работа еще продолжается. В том числе российскую атаку, длящуюся с ночи, отбивают и в Харьковской области.
Читайте также: Ночью по Харьковщине ударили «Искандером»: пострадали люди — Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, новости Харькова, обстрел, пострадавшие, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атаковали Богодухов: три человека пострадали во время обстрела утром»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 10:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрелом был Богодухов".