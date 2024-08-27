Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині
27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Одне з влучань було поряд із автобусною зупинкою. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення. Також задокументовано влучання по обʼєкту промисловості.
Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.
За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».
Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. Наразі ситуацію стабілізували.
Читайте також: Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Богодухов, поранені, росіяни, рсзо, рф, торнадо, удар, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".