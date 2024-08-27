Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині

27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одне з влучань було поряд із автобусною зупинкою. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення. Також задокументовано влучання по обʼєкту промисловості.

Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. Наразі ситуацію стабілізували.