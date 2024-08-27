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Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині

Події 12:32   27.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині

27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одне з влучань було поряд із автобусною зупинкою. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення. Також задокументовано влучання по обʼєкту промисловості.

Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

За попередніми даними, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

Раніше Синєгубов повідомив про удар по об’єктах інфраструктури. Чубенко пояснив: підприємство, по якому припав “приліт” – об’єкт стратегічної промисловості. На території спалахнуло кілька об’єктів, є руйнування. Наразі ситуацію стабілізували.

Читайте також: Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня близько 9.30 росіяни вдарили з РСЗВ «Торнадо-С» по місту Богодухів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".