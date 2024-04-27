Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 28 квітня
28 квітня на Харківщині буде до 23 тепла вдень. У Харкові – без опадів, в області – короткочасні дощі.
Прогноз погоди повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, 28 квітня в Харкові опадів не буде. Температура повітря: вночі 8 – 10º тепла, вдень 19 – 21º. Буде холодний північний вітер – 5 – 10 м/с.
В області буде хмарно із проясненнями. Уночі та вдень можливий короткочасний дощ. Температура повітря: вночі 7 – 12º тепла, вдень 18 – 23º.
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Надалі й у Харкові, і в Україні в цілому температура повітря лише підвищуватиметься, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
“Із передвеликоднього понеділка тепла побільшає, температура повітря підвищиться на 2-5 градусів. Вербна неділя буде красивою і квітучою, з неймовірним бузком, тюльпанами та зеленою, як їстівною на вигляд, травичкою. За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +19+25 градусів. У ніч на Великдень буде сухо, а ось вдень 5-го травня є ймовірність короткочасного дощу в західних, північних та центральних областях, на сході та півдні – сухо”, – поінформувала Діденко.
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- Категорії: Харків; Теги: диденко, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 квітня на Харківщині буде до 23 тепла вдень. У Харкові – без опадів, в області – короткочасні дощі".