Вночі – дощі та грози. Якою буде погода 29 квітня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 29 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області. Мінлива хмарність.🌥
Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза🌧⚡️.
Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер північний⬇️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 13º тепла, вдень 17 – 22º.
По місту.
Мінлива хмарність.🌥
Вночі без опадів, вдень без істотних опадів🌤.
Вітер північний⬇️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 9 – 11º тепла, вдень 18 – 20º.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 20:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".