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Вночі – дощі та грози. Якою буде погода 29 квітня у Харкові та області

Погода 20:43   28.04.2024
Оксана Якушко
Вночі – дощі та грози. Якою буде погода 29 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області. Мінлива хмарність.🌥

Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза🌧⚡️.

Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північний⬇️, 9 – 14 м/с; вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13º тепла, вдень 17 – 22º.

По місту.

Мінлива хмарність.🌥

Вночі без опадів, вдень без істотних опадів🌤.

Вітер північний⬇️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11º тепла, вдень 18 – 20º.

Читайте також: Тепло та невеликий дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 28 квітня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 20:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".