Новая Зеландия потратила состояние, чтобы убить одного хищника и спасти птиц
Департамент охраны природы Новой Зеландии в течение 8 месяцев вел масштабную операцию по обеспечению биобезопасности, в которой участвовали эксперты по отлову, собаки, камеры слежения, вертолеты и лодки, чтобы наконец поймать и убить горностая, пишет CNN.
За последнюю четверть века отдаленный уголок юго-запада Новой Зеландии стал территорией, свободной от хищников, для находящихся под угрозой исчезновения видов, эндемичной ящерицы сцинк Те Какаху, культового маленького пятнистого киви и какапо, единственного попугая, не умеющий летать и которого осталось меньше 250 особей в дикой природе,
Поэтому в августе 2022 года, когда работники охраны природы обнаружили на острове единственного самца горностая, который охотится на различных животных и птиц, они поняли, что должны действовать, чтобы спасти его хрупкую экосистему, даже если это будет стоить целое состояние.
«Это огромная победа, но сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — заявила инспектор по инцидентам DOC Ребекка Тил в пресс-релизе, в котором приветствовала поимку горностая в апреле прошлого года. «Это один из самых приоритетных объектов биоразнообразия во Фьордленде, и очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы защитить уязвимые виды, обитающие там».
Комитет по охране окружающей среды парламента Новой Зеландии показал стоимость миссии по поимке этого горностая: почти полмиллиона новозеландских долларов (около 300 000 долларов).
Эта цифра вызвала удивление в соцсетях. А Союз налогоплательщиков Новой Зеландии спросил: «Что они использовали, чтобы уничтожить зверя — ракеты?»
Но чиновники защищали расходы на уничтожение горностая.
«Бездействие стоило бы дороже — с потенциально разрушительными последствиями для нашей популяции какапо», — сказал Аарон Флеминг, операционный директор DOC на юге Южного острова.
«Нам пришлось бы увозить какапо с острова с огромными затратами. И нам больше некуда их девать. Альтернативные издержки, если бы горностай не был пойман, исчислялись бы миллионами».
Инвазивный хищник
Наряду с другими куньими, ласками и хорьками, горностаев завезли в Новую Зеландию в конце 19-го века, чтобы контролировать кроликов, уничтожающих овечьи пастбища.
По данным DOC, интродуцированные хищники ежегодно убивают около 25 миллионов местных птиц в Новой Зеландии, и около 4000 местных видов находятся под угрозой исчезновения.
Стремясь защитить их, Новая Зеландия с 2016 года потратила более 300 миллионов долларов на достижение своей цели – стать страной, свободной от хищников к 2050 году.
В рамках программы правительство планирует искоренить крыс, опоссумов (сумчатых, обитающих в Австралии), ласк, хорьков и надоедливых горностаев.
«Горностай — маленький, энергичный и очень эффективный убийца местных кустарниковых птиц и ящериц», — сказала Кэролин М. Кинг, почетный профессор Университета Вайкато, написавшая о горностаях и угрозе, которую они представляют для прибрежных заповедников.
«Они достаточно малы и извилисты, чтобы проникнуть в норы кроликов и крыс или даже в куполообразные гнезда маленьких птиц».
Они также хорошие пловцы.
«Вполне возможно, что этот горностай доплыл до острова на корягах», — сказал Флеминг из DOC о ныне печально известном злоумышленнике.
«Если мы полностью искореним горностаев, мы устраним издержки вторжений, и наша дикая природа сможет процветать вместе с нами», — сказал он.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: горностай, какапо, новая зеландия, отлов, попугай, птица, хищник, ящерица;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 16:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент охраны природы Новой Зеландии в течение 8 месяцев вел масштабную операцию по обеспечению биобезопасности, в которой участвовали эксперты по отлову, собаки, камеры слежения, вертолеты и лодки, чтобы наконец поймать и убить горностая, пишет CNN.".