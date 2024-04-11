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Новая Зеландия потратила состояние, чтобы убить одного хищника и спасти птиц

Мир 16:16   11.04.2024
Оксана Якушко
Новая Зеландия потратила состояние, чтобы убить одного хищника и спасти птиц Стефан Моррис Фотография / Алами

Департамент охраны природы Новой Зеландии в течение 8 месяцев вел масштабную операцию по обеспечению биобезопасности, в которой участвовали эксперты по отлову, собаки, камеры слежения, вертолеты и лодки, чтобы наконец поймать и убить горностая, пишет CNN.

За последнюю четверть века отдаленный уголок юго-запада Новой Зеландии стал территорией, свободной от хищников, для находящихся под угрозой исчезновения видов, эндемичной ящерицы сцинк Те Какаху, культового маленького пятнистого киви и какапо, единственного попугая, не умеющий летать и которого осталось меньше 250 особей в дикой природе,

Поэтому в августе 2022 года, когда работники охраны природы обнаружили на острове единственного самца горностая, который охотится на различных животных и птиц, они поняли, что должны действовать, чтобы спасти его хрупкую экосистему, даже если это будет стоить целое состояние.

Какапо, находящийся под угрозой исчезновения, является одним из уникальных сокровищ Новой Зеландии. Лю Ян/iStockphoto/Getty Images
Какапо, находящийся под угрозой исчезновения, является одним из уникальных сокровищ Новой Зеландии. Лю Ян/iStockphoto/Getty Images

«Это огромная победа, но сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — заявила инспектор по инцидентам DOC Ребекка Тил в пресс-релизе, в котором приветствовала поимку горностая в апреле прошлого года. «Это один из самых приоритетных объектов биоразнообразия во Фьордленде, и очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы защитить уязвимые виды, обитающие там».

Комитет по охране окружающей среды парламента Новой Зеландии показал стоимость миссии по поимке этого горностая: почти полмиллиона новозеландских долларов (около 300 000 долларов).

Эта цифра вызвала удивление в соцсетях. А Союз налогоплательщиков Новой Зеландии спросил: «Что они использовали, чтобы уничтожить зверя — ракеты?»

Но чиновники защищали расходы на уничтожение горностая.

«Бездействие стоило бы дороже — с потенциально разрушительными последствиями для нашей популяции какапо», — сказал Аарон Флеминг, операционный директор DOC на юге Южного острова.

«Нам пришлось бы увозить какапо с острова с огромными затратами. И нам больше некуда их девать. Альтернативные издержки, если бы горностай не был пойман, исчислялись бы миллионами».

Инвазивный хищник

Наряду с другими куньими, ласками и хорьками, горностаев завезли в Новую Зеландию в конце 19-го века, чтобы контролировать кроликов, уничтожающих овечьи пастбища.

По данным DOC, интродуцированные хищники ежегодно убивают около 25 миллионов местных птиц в Новой Зеландии, и около 4000 местных видов находятся под угрозой исчезновения.

Стремясь защитить их, Новая Зеландия с 2016 года потратила более 300 миллионов долларов на достижение своей цели – стать страной, свободной от хищников к 2050 году.

В рамках программы правительство планирует искоренить крыс, опоссумов (сумчатых, обитающих в Австралии), ласк, хорьков и надоедливых горностаев.

«Горностай — маленький, энергичный и очень эффективный убийца местных кустарниковых птиц и ящериц», — сказала Кэролин М. Кинг, почетный профессор Университета Вайкато, написавшая о горностаях и угрозе, которую они представляют для прибрежных заповедников.

«Они достаточно малы и извилисты, чтобы проникнуть в норы кроликов и крыс или даже в куполообразные гнезда маленьких птиц».

Они также хорошие пловцы.

«Вполне возможно, что этот горностай доплыл до острова на корягах», — сказал Флеминг из DOC о ныне печально известном злоумышленнике.

«Если мы полностью искореним горностаев, мы устраним издержки вторжений, и наша дикая природа сможет процветать вместе с нами», — сказал он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент охраны природы Новой Зеландии в течение 8 месяцев вел масштабную операцию по обеспечению биобезопасности, в которой участвовали эксперты по отлову, собаки, камеры слежения, вертолеты и лодки, чтобы наконец поймать и убить горностая, пишет CNN.".