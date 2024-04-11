Новая Зеландия потратила состояние, чтобы убить одного хищника и спасти птиц

Департамент охраны природы Новой Зеландии в течение 8 месяцев вел масштабную операцию по обеспечению биобезопасности, в которой участвовали эксперты по отлову, собаки, камеры слежения, вертолеты и лодки, чтобы наконец поймать и убить горностая, пишет CNN.

За последнюю четверть века отдаленный уголок юго-запада Новой Зеландии стал территорией, свободной от хищников, для находящихся под угрозой исчезновения видов, эндемичной ящерицы сцинк Те Какаху, культового маленького пятнистого киви и какапо, единственного попугая, не умеющий летать и которого осталось меньше 250 особей в дикой природе,

Поэтому в августе 2022 года, когда работники охраны природы обнаружили на острове единственного самца горностая, который охотится на различных животных и птиц, они поняли, что должны действовать, чтобы спасти его хрупкую экосистему, даже если это будет стоить целое состояние.

«Это огромная победа, но сейчас мы не можем убрать ногу с педали», — заявила инспектор по инцидентам DOC Ребекка Тил в пресс-релизе, в котором приветствовала поимку горностая в апреле прошлого года. «Это один из самых приоритетных объектов биоразнообразия во Фьордленде, и очень важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы защитить уязвимые виды, обитающие там».

Комитет по охране окружающей среды парламента Новой Зеландии показал стоимость миссии по поимке этого горностая: почти полмиллиона новозеландских долларов (около 300 000 долларов).

Эта цифра вызвала удивление в соцсетях. А Союз налогоплательщиков Новой Зеландии спросил: «Что они использовали, чтобы уничтожить зверя — ракеты?»

Но чиновники защищали расходы на уничтожение горностая.

«Бездействие стоило бы дороже — с потенциально разрушительными последствиями для нашей популяции какапо», — сказал Аарон Флеминг, операционный директор DOC на юге Южного острова.

«Нам пришлось бы увозить какапо с острова с огромными затратами. И нам больше некуда их девать. Альтернативные издержки, если бы горностай не был пойман, исчислялись бы миллионами».

Инвазивный хищник

Наряду с другими куньими, ласками и хорьками, горностаев завезли в Новую Зеландию в конце 19-го века, чтобы контролировать кроликов, уничтожающих овечьи пастбища.

По данным DOC, интродуцированные хищники ежегодно убивают около 25 миллионов местных птиц в Новой Зеландии, и около 4000 местных видов находятся под угрозой исчезновения.

Стремясь защитить их, Новая Зеландия с 2016 года потратила более 300 миллионов долларов на достижение своей цели – стать страной, свободной от хищников к 2050 году.

В рамках программы правительство планирует искоренить крыс, опоссумов (сумчатых, обитающих в Австралии), ласк, хорьков и надоедливых горностаев.

«Горностай — маленький, энергичный и очень эффективный убийца местных кустарниковых птиц и ящериц», — сказала Кэролин М. Кинг, почетный профессор Университета Вайкато, написавшая о горностаях и угрозе, которую они представляют для прибрежных заповедников.

«Они достаточно малы и извилисты, чтобы проникнуть в норы кроликов и крыс или даже в куполообразные гнезда маленьких птиц».

Они также хорошие пловцы.

«Вполне возможно, что этот горностай доплыл до острова на корягах», — сказал Флеминг из DOC о ныне печально известном злоумышленнике.

«Если мы полностью искореним горностаев, мы устраним издержки вторжений, и наша дикая природа сможет процветать вместе с нами», — сказал он.

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