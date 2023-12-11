Птенцы редкой птицы киви родились в столице Новой Зеландии впервые за 150 лет
Защитники природы обнаружили двух птенцов киви в Веллингтоне, столице Новой Зеланди. Это первое рождение птицы в дикой природе в столице за более чем 150 лет, сообщает CNN.
Их рождение в Макаре, пригороде всего в 25 минутах езды от центра Веллингтона, увеличило общее количество местных коричневых киви на Северном острове до 65 птиц.
Коричневый киви, по данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, может исчезнуть в дикой природе в течение двух поколений без надлежащей охраны и поддержки.
Ожидается, что еще 18 коричневых птенцов киви вылупятся в рамках проекта Capital Kiwi Project, который надеется восстановить крупномасштабную дикую популяцию киви в столице Новой Зеландии. Проект планирует использовать передатчики для наблюдения за двумя новыми птенцами киви, а также за всеми вылупившимися птенцами.
По данным благотворительной организации Save the Kiwi, популяция нелетающих птиц, численность которой когда-то в Новой Зеландии составляла около 12 миллионов, сократилась до 68 000 особей.
По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, популяция киви в стране сокращается в среднем на 2% в год из-за горностаев, кошек, собак и хорьков.
В 1991 году Департамент охраны природы Новой Зеландии запустил План восстановления киви, в котором основное внимание уделяляется борьбе с хищниками и участию сообщества.
По данным организации Save the Kiwi, 95% киви, рожденных в дикой природе, в Новой Зеландии погибают до того, как достигают взрослого возраста.
«Действительно, единственная проблема для взрослого киви — это бродячие собаки. А горностаи сжирают птенцов до того, как они наберут свой боевой вес», — сказал руководитель группы Capital Kiwi Project Пол Уорд.
Но Уорд выразил оптимизм по поводу проекта после того, как в ноябре прошлого года недалеко от Веллингтона были выпущены 63 киви, что стало первым за столетие появлением диких киви в этом районе.
Читайте также: Больше всего птенцов за все годы наблюдений. На Харьковщине посчитали аистов
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: Веллингтон, горностай, ківі, кот, новая зеландия, птенец, птица, собака, хищник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Птенцы редкой птицы киви родились в столице Новой Зеландии впервые за 150 лет»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники природы обнаружили двух птенцов киви в Веллингтоне, столице Новой Зеланди. Это первое рождение птицы в дикой природе в столице за более чем 150 лет, сообщает CNN.".