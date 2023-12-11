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Птенцы редкой птицы киви родились в столице Новой Зеландии впервые за 150 лет

Мир 16:02   11.12.2023
Оксана Якушко
Птенцы редкой птицы киви родились в столице Новой Зеландии впервые за 150 лет

Защитники природы обнаружили двух птенцов киви в Веллингтоне, столице Новой Зеланди. Это первое рождение птицы в дикой природе в столице за более чем 150 лет, сообщает CNN.

Их рождение в Макаре, пригороде всего в 25 минутах езды от центра Веллингтона, увеличило общее количество местных коричневых киви на Северном острове до 65 птиц.

Коричневый киви, по данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, может исчезнуть в дикой природе в течение двух поколений без надлежащей охраны и поддержки.

Ожидается, что еще 18 коричневых птенцов киви вылупятся в рамках проекта Capital Kiwi Project, который надеется восстановить крупномасштабную дикую популяцию киви в столице Новой Зеландии. Проект планирует использовать передатчики для наблюдения за двумя новыми птенцами киви, а также за всеми вылупившимися птенцами.

По данным благотворительной организации Save the Kiwi, популяция нелетающих птиц, численность которой когда-то в Новой Зеландии составляла около 12 миллионов, сократилась до 68 000 особей.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, популяция киви в стране сокращается в среднем на 2% в год из-за горностаев, кошек, собак и хорьков.

В 1991 году Департамент охраны природы Новой Зеландии запустил План восстановления киви, в котором основное внимание уделяляется борьбе с хищниками и участию сообщества.

По данным организации Save the Kiwi, 95% киви, рожденных в дикой природе, в Новой Зеландии погибают до того, как достигают взрослого возраста.

«Действительно, единственная проблема для взрослого киви — это бродячие собаки. А горностаи сжирают птенцов до того, как они наберут свой боевой вес», — сказал руководитель группы Capital Kiwi Project Пол Уорд.

Но Уорд выразил оптимизм по поводу проекта после того, как в ноябре прошлого года недалеко от Веллингтона были выпущены 63 киви, что стало первым за столетие появлением диких киви в этом районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 16:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники природы обнаружили двух птенцов киви в Веллингтоне, столице Новой Зеланди. Это первое рождение птицы в дикой природе в столице за более чем 150 лет, сообщает CNN.".