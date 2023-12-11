Live
  • Пн 11.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

Пташенята птаха ківі народилися в столиці Нової Зеландії вперше за 150 років

Світ 16:02   11.12.2023
Оксана Якушко
Пташенята птаха ківі народилися в столиці Нової Зеландії вперше за 150 років

Захисники природи виявили двох пташенят ківі у Веллінгтоні, столиці Нової Зеланді. Це перше народження птаха у дикій природі у столиці за понад 150 років, повідомляє CNN.

Їхнє народження в Макарі, передмісті всього за 25 хвилин їзди від центру Веллінгтона, збільшило загальну кількість місцевих коричневих ківі на Північному острові до 65 птахів.

Коричневий ківі, за даними Департаменту охорони навколишнього середовища Нової Зеландії, може зникнути в дикій природі протягом двох поколінь без належної охорони і підтримки.

Очікується, що ще 18 коричневих пташенят ківі вилупляться у рамках проекту Capital Kiwi Project, який сподівається відновити великомасштабну дику популяцію ківі у столиці Нової Зеландії. Проект планує використовувати передавачі для спостереження за двома новими пташенятами ківі, а також за всіма пташенятами, що вилупилися.

За даними благодійної організації Save the Kiwi, населення нелітаючих птахів, чисельність якої колись у Новій Зеландії становила близько 12 мільйонів, скоротилася до 68 000 особин.

За даними Департаменту охорони природи Нової Зеландії, населення ківі в країні скорочується в середньому на 2% на рік через горностаїв, кішок, собак і тхорів.

У 1991 році Департамент охорони природи Нової Зеландії запустив План відновлення ківі, в якому основна увага приділяється боротьбі з хижаками та участю спільноти.

За даними організації Save the Kiwi, 95% ківі, народжених у дикій природі, у Новій Зеландії гинуть до того, як досягають дорослого віку.

«Справді, єдина проблема для дорослого ківі – це бродячі собаки. А горностаї зжирають пташенят до того, як вони наберуть свою бойову вагу», – сказав керівник гурту Capital Kiwi Project Пол Уорд.

Але Уорд висловив оптимізм з приводу проекту після того, як у листопаді минулого року неподалік Веллінгтона було випущено 63 ківі, що стало першою за сторіччя появою диких ківі в цьому районі.

Читайте також: Найбільше пташенят за усі роки спостережень. На Харківщині порахували лелек

Автор: Оксана Якушко
Популярно
КВПВ допомагає прибирати сніг і лід на вулицях Харкова
КВПВ допомагає прибирати сніг і лід на вулицях Харкова
11.12.2023, 16:23
Вкрала виплати ВПО: 22-річна жителька Дергачів ошукала літню знайому
Вкрала виплати ВПО: 22-річна жителька Дергачів ошукала літню знайому
11.12.2023, 15:58
У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів
У поліції показали кадри після ДТП під Харковом, де загинула сім’я волонтерів
11.12.2023, 15:30
Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині
Обговорювали дії ворога: голова ДПСУ з’їздив на кордон з РФ на Харківщині
11.12.2023, 14:53
Оптимістичні промови Зеленського ведуть до розколу у суспільстві – FT
Оптимістичні промови Зеленського ведуть до розколу у суспільстві – FT
11.12.2023, 14:56
У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці
У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці
11.12.2023, 11:40

Новини за темою:


Ви читали новину: «Пташенята птаха ківі народилися в столиці Нової Зеландії вперше за 150 років»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 16:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники природи виявили двох пташенят ківі у Веллінгтоні, столиці Нової Зеланді. Це перше народження птаха у дикій природі у столиці за понад 150 років, повідомляє CNN.".