Пташенята птаха ківі народилися в столиці Нової Зеландії вперше за 150 років

Захисники природи виявили двох пташенят ківі у Веллінгтоні, столиці Нової Зеланді. Це перше народження птаха у дикій природі у столиці за понад 150 років, повідомляє CNN.

Їхнє народження в Макарі, передмісті всього за 25 хвилин їзди від центру Веллінгтона, збільшило загальну кількість місцевих коричневих ківі на Північному острові до 65 птахів.

Коричневий ківі, за даними Департаменту охорони навколишнього середовища Нової Зеландії, може зникнути в дикій природі протягом двох поколінь без належної охорони і підтримки.

Очікується, що ще 18 коричневих пташенят ківі вилупляться у рамках проекту Capital Kiwi Project, який сподівається відновити великомасштабну дику популяцію ківі у столиці Нової Зеландії. Проект планує використовувати передавачі для спостереження за двома новими пташенятами ківі, а також за всіма пташенятами, що вилупилися.

За даними благодійної організації Save the Kiwi, населення нелітаючих птахів, чисельність якої колись у Новій Зеландії становила близько 12 мільйонів, скоротилася до 68 000 особин.

За даними Департаменту охорони природи Нової Зеландії, населення ківі в країні скорочується в середньому на 2% на рік через горностаїв, кішок, собак і тхорів.

У 1991 році Департамент охорони природи Нової Зеландії запустив План відновлення ківі, в якому основна увага приділяється боротьбі з хижаками та участю спільноти.

За даними організації Save the Kiwi, 95% ківі, народжених у дикій природі, у Новій Зеландії гинуть до того, як досягають дорослого віку.

«Справді, єдина проблема для дорослого ківі – це бродячі собаки. А горностаї зжирають пташенят до того, як вони наберуть свою бойову вагу», – сказав керівник гурту Capital Kiwi Project Пол Уорд.

Але Уорд висловив оптимізм з приводу проекту після того, як у листопаді минулого року неподалік Веллінгтона було випущено 63 ківі, що стало першою за сторіччя появою диких ківі в цьому районі.