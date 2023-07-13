Найбільше пташенят за усі роки спостережень. На Харківщині порахували лелек

08-09 липня 2023 року співробітники Національного природничого парку “Слобожанський” і волонтери провели облік білих лелек у Краснокутській селищній територіальній громаді та частково у Богодухівській.

Учасники заходу перевіряли гнізда птахів у різних населених пунктах та фотографували пташенят.

Цього року на території постійних досліджень помітили 30 пар білих лелек. Серед них 28 пар успішно виростили 84 пташеняти. Це найбільша кількість пташенят за усі роки спостережень!

У 68% гнізд по 3-4 лелечати. Під час обліків виявили 4 нових гнізда та одне зникле.

Окрім орнітологів, за лелеками спостерігають і місцеві мешканці, в яких птахи живуть у дворі. Люди ставляться до птахів із повагою та щирою цікавістю.