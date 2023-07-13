Больше всего птенцов за все годы наблюдений. На Харьковщине посчитали аистов

08-09 июля 2023 года сотрудники Национального природного парка «Слобожанский» и волонтеры провели учет белых аистов в Краснокутской поселковой территориальной громаде и частично в Богодуховской.

Участники мероприятия проверяли гнезда птиц в разных населенных пунктах и фотографировали птенцов.

В этом году на территории постоянных исследований заметили 30 пар белых аистов. Среди них 28 пар успешно вырастили 84 птенца. Это самое большое количество птенцов за все годы наблюдений!

В 68% гнезд по 3-4 аистов. Во время учетов обнаружено 4 новых гнезда и один исчезнувшее.

Кроме орнитологов, за аистами наблюдают и местные жители, у которых птицы живут во дворе. Люди относятся к птицам с уважением и искренним любопытством.