Больше всего птенцов за все годы наблюдений. На Харьковщине посчитали аистов
08-09 июля 2023 года сотрудники Национального природного парка «Слобожанский» и волонтеры провели учет белых аистов в Краснокутской поселковой территориальной громаде и частично в Богодуховской.
Участники мероприятия проверяли гнезда птиц в разных населенных пунктах и фотографировали птенцов.
В этом году на территории постоянных исследований заметили 30 пар белых аистов. Среди них 28 пар успешно вырастили 84 птенца. Это самое большое количество птенцов за все годы наблюдений!
В 68% гнезд по 3-4 аистов. Во время учетов обнаружено 4 новых гнезда и один исчезнувшее.
Кроме орнитологов, за аистами наблюдают и местные жители, у которых птицы живут во дворе. Люди относятся к птицам с уважением и искренним любопытством.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 07:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "08-09 июля 2023 года сотрудники Национального природного парка «Слобожанский» и волонтеры провели учет белых аистов в Краснокутской поселковой территориальной громаде и частично в Богодуховской.".