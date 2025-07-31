Страусенок Масик поселился в экопарке под Харьковом (видео)
Страусенок живет по соседству с осликом Ешей и любит общаться с гостями, сообщили в экопарке.
Страус Эму теперь живет в Долине альпак в экопарке. Назвали его Масик – одномесячного птенца передали в экопарк.
«Сейчас он уже подрос, мы сделали для него вольер. Это будет достаточно просторный вольер для страуса, ему будет где побегать, много травки, чтобы он мог развиваться, расти», — рассказали в экопарке.
У страусенка Масика замечательные соседи: ослик Еша, спокойные альпаки и гусь Нильсон.
«Так как страусята хватают все подряд и глотают все, что можно, мы провели ревизию, убрали все лишнее. Масик внимательно следит за всем происходящим вокруг и искренне пытается подружиться со всеми, кто приходит в гости. Он приветливо выглядывает из вольера, радостно кричит, когда видит людей, и охотно подходит поближе, чтобы найти друзей», — рассказали сотрудники экопарка.
Видео: Экопарк
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: птенец, птица, страус Эму, страусенок, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 22:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Страусенок живет по соседству с осликом Ешей и любит общаться с гостями, сообщили в экопарке.".