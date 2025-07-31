Страусенок Масик поселился в экопарке под Харьковом (видео)

Страусенок живет по соседству с осликом Ешей и любит общаться с гостями, сообщили в экопарке.

Страус Эму теперь живет в Долине альпак в экопарке. Назвали его Масик – одномесячного птенца передали в экопарк.

«Сейчас он уже подрос, мы сделали для него вольер. Это будет достаточно просторный вольер для страуса, ему будет где побегать, много травки, чтобы он мог развиваться, расти», — рассказали в экопарке.

У страусенка Масика замечательные соседи: ослик Еша, спокойные альпаки и гусь Нильсон.

«Так как страусята хватают все подряд и глотают все, что можно, мы провели ревизию, убрали все лишнее. Масик внимательно следит за всем происходящим вокруг и искренне пытается подружиться со всеми, кто приходит в гости. Он приветливо выглядывает из вольера, радостно кричит, когда видит людей, и охотно подходит поближе, чтобы найти друзей», — рассказали сотрудники экопарка.

Видео: Экопарк