Страусеня Масік оселився в екопарку під Харковом (відео)

Страусеня живе по сусідству з осликом Єшею і любить спілкуватися з гостями, повідомили в екопарку.

Страус Ему тепер живе в Долині альпак. Назвали його Масік – одномісячне пташеня передали в екопарк.

«Зараз він уже підріс, ми зробили для нього вольєр. Це буде досить просторий вольєр для страуса, йому буде десь побігати, багато трави, щоб він міг розвиватися, рости», — розповіли в екопарку.

У страусеняти Масіка чудові сусіди: ослик Еша, спокійні альпаки та гусак Нільсон.

«Оскільки страусенята усе хапають і ковтають, що можна, ми провели ревізію, прибрали все зайве. Масік уважно стежить за тим, що відбувається навколо і щиро намагається потоваришувати з усіма, хто приходить у гості. Він привітно виглядає з вольєра, радісно кричить, коли бачить людей, і охоче підходить ближче, щоб знайти друзів», – розповіли співробітники екопарку.

Відео: Екопарк