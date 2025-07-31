Страусеня Масік оселився в екопарку під Харковом (відео)
Страусеня живе по сусідству з осликом Єшею і любить спілкуватися з гостями, повідомили в екопарку.
Страус Ему тепер живе в Долині альпак. Назвали його Масік – одномісячне пташеня передали в екопарк.
«Зараз він уже підріс, ми зробили для нього вольєр. Це буде досить просторий вольєр для страуса, йому буде десь побігати, багато трави, щоб він міг розвиватися, рости», — розповіли в екопарку.
У страусеняти Масіка чудові сусіди: ослик Еша, спокійні альпаки та гусак Нільсон.
«Оскільки страусенята усе хапають і ковтають, що можна, ми провели ревізію, прибрали все зайве. Масік уважно стежить за тим, що відбувається навколо і щиро намагається потоваришувати з усіма, хто приходить у гості. Він привітно виглядає з вольєра, радісно кричить, коли бачить людей, і охоче підходить ближче, щоб знайти друзів», – розповіли співробітники екопарку.
Відео: Екопарк
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: птенец, птица, страус Эму, страусенок, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 22:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Страусеня живе по сусідству з осликом Єшею і любить спілкуватися з гостями, повідомили в екопарку.".