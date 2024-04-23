Скільки харків’ян і переселенців наразі живуть у місті: цифри Терехова

Масового виїзду з Харкова наразі не бачать, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджали з міста. Є люди, які виїжджають, є люди які приїжджають. Якщо казати про цифри, сьогодні у Харкові проживають 1,3 млн мешканців, є багато переселенців, їх тільки 200 тис. по офіційній статистиці. Люди, які з інших областей – це Донецька, Луганська, Херсонська області, деокуповані наші території», – зазначив мер.