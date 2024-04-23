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Скільки харків’ян і переселенців наразі живуть у місті: цифри Терехова

Суспільство 13:22   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Скільки харків’ян і переселенців наразі живуть у місті: цифри Терехова Фото: Олена Нагорна

Масового виїзду з Харкова наразі не бачать, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджали з міста. Є люди, які виїжджають, є люди які приїжджають. Якщо казати про цифри, сьогодні у Харкові проживають 1,3 млн мешканців, є багато переселенців, їх тільки 200 тис. по офіційній статистиці. Люди, які з інших областей – це Донецька, Луганська, Херсонська області, деокуповані наші території», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масового виїзду з Харкова наразі не бачать, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".