Скільки харків’ян і переселенців наразі живуть у місті: цифри Терехова
Фото: Олена Нагорна
Масового виїзду з Харкова наразі не бачать, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«Ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджали з міста. Є люди, які виїжджають, є люди які приїжджають. Якщо казати про цифри, сьогодні у Харкові проживають 1,3 млн мешканців, є багато переселенців, їх тільки 200 тис. по офіційній статистиці. Люди, які з інших областей – це Донецька, Луганська, Херсонська області, деокуповані наші території», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масового виїзду з Харкова наразі не бачать, повідомив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".