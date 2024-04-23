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Сколько харьковчан и переселенцев живут в городе: цифры Терехова

Общество 13:22   23.04.2024
Виктория Яковенко
Сколько харьковчан и переселенцев живут в городе: цифры Терехова

Массового выезда из Харькова сейчас не наблюдается, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы не видим, чтобы очень много людей уезжало из города. Есть люди, которые уезжают, есть люди, которые приезжают. Если говорить о цифрах, сегодня в Харькове проживают 1,3 млн жителей, есть много переселенцев, их только 200 тыс по официальной статистике. Люди, которые из других областей – Донецкая, Луганская, Херсонская области, деоккупированные наши территории», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массового выезда из Харькова сейчас не наблюдается, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".