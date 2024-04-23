Сколько харьковчан и переселенцев живут в городе: цифры Терехова
Массового выезда из Харькова сейчас не наблюдается, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Мы не видим, чтобы очень много людей уезжало из города. Есть люди, которые уезжают, есть люди, которые приезжают. Если говорить о цифрах, сегодня в Харькове проживают 1,3 млн жителей, есть много переселенцев, их только 200 тыс по официальной статистике. Люди, которые из других областей – Донецкая, Луганская, Херсонская области, деоккупированные наши территории», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массового выезда из Харькова сейчас не наблюдается, сообщил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".