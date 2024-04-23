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Это был символ — Терехов предположил, зачем РФ ударила по телевышке в Харькове

Общество 13:00   23.04.2024
Виктория Яковенко
Это был символ — Терехов предположил, зачем РФ ударила по телевышке в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях удара РФ накануне по телевышке.

По словам мэра, из-за удара проблемы с телевидением имеет небольшое количество людей в городе. Ведь многие жители получают информацию либо через кабельное телевидение, либо интернет.

Терехов также напомнил, что РФ уже целила по телебашне в марте 2022 года. Тогда конструкцию удалось сберечь. Сейчас она разрушена.

«Логики никакой нет, да это символ, который был в Харькове. Этим они раздражают людей, им кажется, что они этими событиями обстрелами пугают людей. Они хотят запугать, хотят, чтобы люди уезжали из города. А наоборот, все это приводит к тому, что люди возмущены, еще более настроены, сконцентрированы и никто никуда не убегает», — отметил Терехов.

Напомним, 23 апреля в 16:37 в  Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.

Читайте также: «Альтернатива есть» – Синегубов о телевидении в Харькове после удара РФ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях удара РФ накануне по телевышке.".