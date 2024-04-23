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«Альтернатива есть» – Синегубов о телевидении в Харькове после удара РФ

Общество 11:09   23.04.2024
Виктория Яковенко
«Альтернатива есть» – Синегубов о телевидении в Харькове после удара РФ Фото: Олег Синегубов/telegram

Восстанавливать конструкцию разрушенной телебашни в Харькове пока не планируют.

«Если мы говорим о самой конструкции, то, наверное, восстановление будет после войны. Так как высота была почти 250 м., поэтому восстановительные работы, с технической точки зрения, то, конечно, сейчас нецелесообразны. Что касается того функционала, который несла эта башня, мы приступили к устранению последствий – усложнению цифрового телевещания, однако альтернатива есть. Это через интернет телевидение, кабельное телевидение, которое у большинства жителей Харькова, спутниковое телевидение. А что касается той связи, которую получали через Т2, то мы сейчас будем думать и уже приступили к устранению последствий. Думаю, что в ближайшее время по этому направлению будем иметь положительный результат», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, 23 апреля в 16:37 в Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.

Читайте также: Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстанавливать конструкцию разрушенной телебашни в Харькове пока не планируют.".