«Альтернатива є» – Синєгубов про телебачення у Харкові після удару РФ

Відновлювати конструкцію зруйнованої телевежі у Харкові наразі не планують.

«Якщо ми говоримо про саму конструкцію, то напевно, відновлення буде після війни. Бо висота була майже 250 м, тому відновлювальні роботи, з технічної точки зору, то, звичайно, зараз недоцільні. Що стосується того функціоналу, яку несла ця вежа, ми наразі приступили до усунення наслідків – ускладнення цифрового телемовлення, однак альтернатива є. Це через інтернет телебачення, телебачення кабельне, що знаходиться у більшості мешканців Харкова, супутникове телебачення. А стосовно того зв’язку, який отримували через Т2, то ми зараз будемо думати і вже приступили до усунення наслідків. Думаю, що найближчим часом по цьому напрямку будемо мати позитивний результат», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, 23 квітня о 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.