«Це був символ» – Терехов припустив, навіщо РФ вдарила по телевежі у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки удару РФ напередодні по телевежі.

За словами мера, через удар проблеми з телебаченням має невелика кількість людей у місті. Адже багато жителів отримують інформацію або через кабельне телебачення, або інтернет.

Терехов також нагадав, що РФ вже цілила по телевежі у березні 2022 року. Тоді конструкцію вдалося зберегти. Наразі вона зруйнована.

«Логіки ніякої немає, так це символ, який був у Харкові. Цим вони роздратовують людей, їм здається, що вони цими подіями, обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати, хочуть, щоб люди виїжджали с міста. А навпаки все це призведе до того, що люди обурені, ще більш налаштовані, сконцентровані і ніхто нікуди не тікає», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, 23 квітня о 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.