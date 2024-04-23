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«Це був символ» – Терехов припустив, навіщо РФ вдарила по телевежі у Харкові

Суспільство 13:00   23.04.2024
Вікторія Яковенко
«Це був символ» – Терехов припустив, навіщо РФ вдарила по телевежі у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки удару РФ напередодні по телевежі.

За словами мера, через удар проблеми з телебаченням має невелика кількість людей у місті. Адже багато жителів отримують інформацію або через кабельне телебачення, або інтернет.

Терехов також нагадав, що РФ вже цілила по телевежі у березні 2022 року. Тоді конструкцію вдалося зберегти. Наразі вона зруйнована.

«Логіки ніякої немає, так це символ, який був у Харкові. Цим вони роздратовують людей, їм здається, що вони цими подіями, обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати, хочуть, щоб люди виїжджали с міста. А навпаки все це призведе до того, що люди обурені, ще більш налаштовані, сконцентровані і ніхто нікуди не тікає», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, 23 квітня о 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.

Читайте також: «Альтернатива є» – Синєгубов про телебачення у Харкові після удару РФ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки удару РФ напередодні по телевежі.".