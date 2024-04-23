“Чергове залякування” – Зеленський про удар по телевежі в Харкові
Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації… Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують “петріотів”. І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору.
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- Категорії: Погода, Події, Сказано, Україна, Харків; Теги: Зеленський, ракетний удар, телевышка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:02;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати…".