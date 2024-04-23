“Чергове залякування” – Зеленський про удар по телевежі в Харкові

Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації… Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують “петріотів”. І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору.