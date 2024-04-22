Щоб терор був помітний усьому місту – Зеленський про удар по вежі в Харкові

Ворожий удар по телевежі у Харкові вдень 22 квітня прокоментував у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

“Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевежі. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу”, – сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Харків та інші міста потребують захисту – систем Patriot.

Відео: телеграм-канал президента

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав о 16:37. Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.