Чтобы террор был заметен всему городу — Зеленский об ударе по вышке в Харькове

Вражеский удар по телевышке в Харькове днем 22 апреля прокомментировал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

«Российские террористы вновь ударили по Харькову — по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала», — сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Харьков и другие города нуждаются в защите — в системах Patriot.

Видео: Telegram-канал президента

Напомним, в 16:37 в Харькове прогремел взрыв. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, при этом часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.