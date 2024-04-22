Чтобы террор был заметен всему городу — Зеленский об ударе по вышке в Харькове
Вражеский удар по телевышке в Харькове днем 22 апреля прокомментировал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
«Российские террористы вновь ударили по Харькову — по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала», — сказал Зеленский.
Президент в очередной раз подчеркнул, что Харьков и другие города нуждаются в защите — в системах Patriot.
Видео: Telegram-канал президента
Напомним, в 16:37 в Харькове прогремел взрыв. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, при этом часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: вышка, Зеленский, телевышка, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 22:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский удар по телевышке в Харькове днем 22 апреля прокомментировал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский".