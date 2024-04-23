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«Очередное запугивание» — Зеленский об ударе по телевышке в Харькове

Погода 11:02   23.04.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
«Очередное запугивание» — Зеленский об ударе по телевышке в Харькове Фото: пресс-служба ОП

Российские террористы вновь ударили по Харькову — по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации… Так же как и Харьков, разные города и громады нуждаются в защите – нуждаются в Patriot. И в то же время нужно наносить максимальное поражение по всему, что Россия использует как базу для террора.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские террористы вновь ударили по Харькову — по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться…".