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Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові

Суспільство 11:25   23.04.2024
Вікторія Яковенко
Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові

У Харкові зберігається дефіцит електроенергії для близько 230 тисяч абонентів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що наразі місто «живе по графіках». За його словами, ситуацію щодо аварійних відключень вдалося стабілізувати, тому у людей наразі немає світла від двох до чотирьох годин на добу.

«Далі вже думаємо про наступний опалювальний сезон, поряд із тим відновлення, яке ми маємо проводити, відновлення тих енергетичних об’єктів, які вразив окупант у березні і квітні. Ми маємо думати також паралельно про нові технології, децентралізацію системи теплопостачання, енергопостачання. Це не лише Харків, а і великі населені пункти області, де є централізоване теплопостачання», – сказав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зберігається дефіцит електроенергії для близько 230 тисяч абонентів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.  ".