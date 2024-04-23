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Дефицит для 230 тыс абонентов, отключения до 4 часов: что со светом в Харькове

Общество 11:25   23.04.2024
Виктория Яковенко
Дефицит для 230 тыс абонентов, отключения до 4 часов: что со светом в Харькове

В Харькове сохраняется дефицит электроэнергии для около 230 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также отметил, что сейчас город «живет по графикам». По его словам, ситуацию по аварийным отключениям удалось стабилизировать, поэтому у людей сейчас нет света от двух до четырех часов в сутки.

«Далее уже думаем о следующем отопительном сезоне, наряду с тем восстановление, которое мы должны проводить, восстановление тех энергетических объектов, которые поразил оккупант в марте и апреле. Мы должны думать также параллельно о новых технологиях, децентрализации системы теплоснабжения, энергоснабжения. Это не только Харьков, но и большие населенные пункты области, где есть централизованное теплоснабжение», — сказал глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сохраняется дефицит электроэнергии для около 230 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".