Дефицит для 230 тыс абонентов, отключения до 4 часов: что со светом в Харькове

В Харькове сохраняется дефицит электроэнергии для около 230 тысяч абонентов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также отметил, что сейчас город «живет по графикам». По его словам, ситуацию по аварийным отключениям удалось стабилизировать, поэтому у людей сейчас нет света от двух до четырех часов в сутки.

«Далее уже думаем о следующем отопительном сезоне, наряду с тем восстановление, которое мы должны проводить, восстановление тех энергетических объектов, которые поразил оккупант в марте и апреле. Мы должны думать также параллельно о новых технологиях, децентрализации системы теплоснабжения, энергоснабжения. Это не только Харьков, но и большие населенные пункты области, где есть централизованное теплоснабжение», — сказал глава ХОВА.