Почему в Харькове утром были перебои с электричеством: объяснение Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщило, что в Харьковской области дважды отключалась высоковольтная линия. О перепадах напряжения в Харькове сообщали местные жители, также на полчаса останавливалось метро.
«В Харьковской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение нескольких часов она была включена в работу. Причины выясняются», — проинформировала пресс-служба Минэнерго 23 апреля.
Напомним, утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. Позже в Харьковоблэнерго сообщили, что в течение дня отключения по графикам будут более длительными — по четыре часа. Энергетики пояснили это ростом потребления электричества из-за похолодания.
Читайте также: Мошенничество на Харьковщине: лжегазовики требуют деньги за проверки дымоходов
«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области. Ограничения в этом регионе, а также Кривом Роге (для промышленности) действуют и сегодня», — уточнили в Министерстве энергетики Украины.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, електрика, Минэнерго, новости Харькова, отключения;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почему в Харькове утром были перебои с электричеством: объяснение Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что в Харьковской области дважды отключалась высоковольтная линия. О перепадах напряжения в Харькове сообщали местные жители, также на полчаса останавливалось метро".