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Почему в Харькове утром были перебои с электричеством: объяснение Минэнерго

Общество 10:35   23.04.2024
Оксана Горун
Почему в Харькове утром были перебои с электричеством: объяснение Минэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Харьковской области дважды отключалась высоковольтная линия. О перепадах напряжения в Харькове сообщали местные жители, также на полчаса останавливалось метро.

«В Харьковской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение нескольких часов она была включена в работу. Причины выясняются», — проинформировала пресс-служба Минэнерго 23 апреля.

Напомним, утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. Позже в Харьковоблэнерго сообщили, что в течение дня отключения по графикам будут более длительными — по четыре часа. Энергетики пояснили это ростом потребления электричества из-за похолодания.

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«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области. Ограничения в этом регионе, а также Кривом Роге (для промышленности) действуют и сегодня», — уточнили в Министерстве энергетики Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что в Харьковской области дважды отключалась высоковольтная линия. О перепадах напряжения в Харькове сообщали местные жители, также на полчаса останавливалось метро".