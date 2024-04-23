Почему в Харькове утром были перебои с электричеством: объяснение Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Харьковской области дважды отключалась высоковольтная линия. О перепадах напряжения в Харькове сообщали местные жители, также на полчаса останавливалось метро.

«В Харьковской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение нескольких часов она была включена в работу. Причины выясняются», — проинформировала пресс-служба Минэнерго 23 апреля.

Напомним, утром в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети. Также об аварийных отключениях света сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. Позже в Харьковоблэнерго сообщили, что в течение дня отключения по графикам будут более длительными — по четыре часа. Энергетики пояснили это ростом потребления электричества из-за похолодания.

«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области. Ограничения в этом регионе, а также Кривом Роге (для промышленности) действуют и сегодня», — уточнили в Министерстве энергетики Украины.