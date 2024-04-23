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На Харьковщине — аварийные отключения электричества — мэр

Общество 07:27   23.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — мэр Фото: Сергей Зеленский/telegram

Мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 23 апреля сообщил, что в его громаде на Харьковщине аварийно отключили электрику, на сколько — неизвестно.

«В Лозовской громаде применяют аварийные отключения. Критическая инфраструктура запитана. Срок неизвестен», — написал Зеленский в telegram.

Ранее в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Движение уже восстановили. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 23 апреля сообщил, что в его громаде на Харьковщине аварийно отключили электрику, на сколько — неизвестно".