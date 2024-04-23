На Харьковщине — аварийные отключения электричества — мэр

Мэр Лозовой Сергей Зеленский утром 23 апреля сообщил, что в его громаде на Харьковщине аварийно отключили электрику, на сколько — неизвестно.

«В Лозовской громаде применяют аварийные отключения. Критическая инфраструктура запитана. Срок неизвестен», — написал Зеленский в telegram.

Ранее в Харькове на полчаса останавливались поезда в метро. Движение уже восстановили. Сотрудники подземки сообщили, что причиной остановки движения также была нехватка напряжения в сети.