Главные новости Харькова 22 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:58
Пожаров из-за обстрелов за сутки не было — ГСЧС
«В течение суток подразделения ГСЧС на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами, не привлекались, — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — За сутки спасатели потушили пять пожаров в экосистемах на общей площади около 21 га».
07:20
Армия РФ нанесла авиаудар по Харькову — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 апреля сообщил, что по Харькову за прошедшие сутки враг нанес авиаудар. Взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова пострадал 19-летний гражданский.
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.
07:00
Ночью тревогу в Харькове объявляли из-за угрозы баллистики
Ночью в Харькове один раз объявляли тревогу — с 01:24 по 01:56. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения армией РФ баллистического вооружения.
В городе обошлось без взрывов. Над территорией Украины также фиксировали группы «шахедов» — тревога из-за них была в южных областях страны.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".