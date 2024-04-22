Две сотни топонимов хотят переименовать в Харькове: мэрия принимает замечания
Еще 208 топонимов планируют переименовать в Харькове. Городской совет объявил общественное обсуждение, которое продлится по 25 апреля.
Как сообщает пресс-служба мэрии, харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором. Среди предложений: ул. Аэрофлотскую назвать ул. Антонова, ул. Бакунина сменить на ул. Богатую, ул. Васнецова — на ул. Всеволода Нестайко.
Также предлагается переименовать Невельский переулок в переулок Капитоловский, переулок Сибирский — в Барбарисовый, а въезд Суворова — во въезд Портретный.
Кроме того, ул. Сибирскую предлагают переименовать в ул. Полесскую, ул. Пешкова — в ул. Тараса Редькина (в честь украинского военнослужащего, погибшего при выполнении боевого задания), ул. Муравьева — в ул. Анютинскую, а ул. Калужскую — в ул. Норвежскую.
Все предложения — по ссылке. Подать свои предложения и замечания можно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: rename@city.kharkiv.ua или по тел.: (057) 760-79-68.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обсуждение, переименование, топонимы, улицы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 208 топонимов планируют переименовать в Харькове. Городской совет объявил общественное обсуждение, которое продлится по 25 апреля.".