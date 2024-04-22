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Дві сотні топонімів хочуть перейменувати в Харкові: мерія приймає пропозиції

Суспільство 20:50   22.04.2024
Олена Нагорна
Дві сотні топонімів хочуть перейменувати в Харкові: мерія приймає пропозиції

Ще 208 топонімів планують перейменувати у Харкові. Міська рада оголосила громадське обговорення, яке триватиме по 25 квітня.

Як повідомляє пресслужба мерії, харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресоркою. Серед пропозицій: вул. Аерофлотську назвати вул. Антонова, вул. Бакуніна змінити на вул. Багату, вул. Васнецова – на вул. Всеволода Нестайка.

Також пропонується перейменувати провулок Невельський на провулок Капитолівський, провулок Сибірський – на Барбарисовий, а в’їзд Суворова – на в’їзд Портретний.

Крім того, вул. Сибірську пропонують перейменувати на вул. Поліську, вул. Пєшкова – на вул. Тараса Редькіна (на честь українського військовослужбовця, який загинув при виконанні бойового завдання), вул. Муравйова – на вул. Анютинську, а вул. Калузьку – на вул. Норвезьку.

Усі пропозиції – за посиланням. Подати свої пропозиції та зауваження можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 208 топонімів планують перейменувати у Харкові. Міська рада оголосила громадське обговорення, яке триватиме по 25 квітня".