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Армия РФ нанесла авиаудар по Харькову — Генштаб

Происшествия 07:13   22.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудар по Харькову — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 апреля сообщил про авиаудар по Харькову, ситуацию на Купянском направлении и ночной налет «шахедов».

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив семь БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины пять ударных дронов были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что по Харькову за прошедшие сутки враг нанес авиаудар. Напомним,  взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова пострадал 19-летний гражданский.

Также в течение суток россияне обстреляли из артиллерии более 100 населенных пунктов Украины. Зафиксировали четыре ракетных, 45 авиационных ударов и 71 обстрел из РСЗО.

На фронте было 85 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по девяти районам сосредоточения оккупантов. Силы и средства ПВО сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59. Ракетчики поразили один район сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 апреля сообщил про авиаудар по Харькову, ситуацию на Купянском направлении и ночной налет «шахедов»".