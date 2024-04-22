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Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб

Події 07:13   22.04.2024
Оксана Горун
Армія РФ завдала авіаудару по Харкову – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 квітня повідомив про авіаудар по Харкову, ситуацію на Куп’янському напрямку та нічний наліт “шахедів”.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши сім БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України п’ять ударних дронів було знищено“, – поінформували в Генштабі.

Там також повідомили, що по Харкову за минулу добу ворог завдав авіаудару. Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові близько 20:30. Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону — про ризик ударів КАБами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждав 19-річний цивільний.

Також протягом доби росіяни обстріляли з артилерії понад 100 населених пунктів України. Зафіксували чотири ракетні, 45 авіаційних ударів та 71 обстріл з РСЗВ.

На фронті було 85 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по дев’яти районах зосередження окупантів. Сили та засоби ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Ракетники вразили один район зосередження особового складу та один пункт управління БПЛА противника.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 22 квітня повідомив про авіаудар по Харкову, ситуацію на Куп’янському напрямку та нічний наліт “шахедів”".