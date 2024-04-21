Синєгубов підтвердив удар по Харкову: поранений – 19-річний хлопець

19-річний хлопець постраждав внаслідок удару окупантів по Харкову близько 20:30, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пораненого ушпиталили, медики надають йому необхідну допомогу.

“Профільні служби перевіряють місця влучань”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 20:30. До цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку, а начальник Харківського військового гарнізону – про ризик ударів КАБами. Мер Ігор Терехов написав, що вибух, за попередньою інформацією, пролунав на околиці міста. Осколкові поранення ніг отримав цивільний, його стан середній.