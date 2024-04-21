Синегубов подтвердил удар по Харькову: раненый — 19-летний парень

19-летний парень пострадал в результате удара оккупантов по Харькову около 20:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Раненый госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь.

«Профильные службы проверяют места попаданий», — добавил Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов написал, что взрыв, по предварительной информации, прогремел на окраине города. Осколочные ранения ног получил гражданский, его состояние среднее.