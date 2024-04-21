Синегубов подтвердил удар по Харькову: раненый — 19-летний парень
19-летний парень пострадал в результате удара оккупантов по Харькову около 20:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Раненый госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь.
«Профильные службы проверяют места попаданий», — добавил Синегубов.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 20:30. Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности, а начальник Харьковского военного гарнизона — о риске ударов КАБами. Мэр Игорь Терехов написал, что взрыв, по предварительной информации, прогремел на окраине города. Осколочные ранения ног получил гражданский, его состояние среднее.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, поранений, пострадавший, раненый, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19-летний парень пострадал в результате удара оккупантов по Харькову около 20:30, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".