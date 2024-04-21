В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами

Около 20:30 21 апреля в Харькове был слышен взрыв.

После объявления воздушной тревоги в регионе в 20:15 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.

В 20:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях из-за риска ударов КАБами.