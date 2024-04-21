Live
  • Вс 21.04.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами

Происшествия 20:36   21.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами

Около 20:30 21 апреля в Харькове был слышен взрыв.

После объявления воздушной тревоги в регионе в 20:15 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.

В 20:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях из-за риска ударов КАБами.

Читайте также: Какие населенные пункты Харьковщины обстреливал враг, сообщили в Генштабе ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 21.04: энергопомощь, шквал, удар по Харькову и пострадавший
Главные новости 21.04: энергопомощь, шквал, удар по Харькову и пострадавший
21.04.2024, 21:20
Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский
Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский
21.04.2024, 21:10
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами
21.04.2024, 20:36
Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье
Штормовое предупреждение: шквалы придут в Харьков вечером в воскресенье
21.04.2024, 16:31
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
21.04.2024, 11:28
Какой будет погода в первый рабочий день предстоящей недели — прогноз
Какой будет погода в первый рабочий день предстоящей недели — прогноз
21.04.2024, 19:53

Новости по теме:

21:10
Взрыв, который слышали в Харькове: Терехов сообщил, что пострадал гражданский
20:36
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами
10:10
Ракетой Х-59 ударила ночью вражеская авиация по Харьковщине — Евлаш
23:04
В Харькове был слышен взрыв: Синегубов подтверждает вражеские удары
14:44
«Работала ПВО, был сбит БпЛА» — Терехов о взрыве в Харькове в 12:30

Вы читали новость: «В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:30 21 апреля в Харькове был слышен взрыв".