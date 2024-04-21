В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о рисках ударов КАБами и ракетами
Около 20:30 21 апреля в Харькове был слышен взрыв.
После объявления воздушной тревоги в регионе в 20:15 командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.
В 20:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан и жителей области быть в укрытиях из-за риска ударов КАБами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, КАБ, Мельник, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 20:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:30 21 апреля в Харькове был слышен взрыв".